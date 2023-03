Novo Banco aponta para melhoria ligeira do resultado antes de impostos este ano

O Novo Banco aponta para um resultado antes de impostos de 600 milhões de euros em 2023, ligeiramente acima dos alcançados no ano passado. A meta foi avançada pelo banco numa conferência com investidores.Depois de apresentar um lucro de 560 milhões de euros em 2022 – o maior lucro da banca privada em Portugal – e de ver Bruxelas anunciar que vai dar por encerrado o plano de restruturação, a instituição financeira liderada por Mark Bourke reformulou as metas a atingir em 2023, incluindo um resultado antes de impostos de 600 milhões de euros – acima dos quase 569 registados em 2022.O Novo Banco reformulou também o objetivo para o rácio de Non-Performing Loans (NPL), que até agora tinha um valor máximo de 5% (meta que o banco já atingiu no ano passado, ao conseguir reduzir o indicador para 4,3%). O novo limite auto-imposto é de 4,5%.