Novo Banco: "Só podemos apontar para um IPO. Fora disso, não é uma escolha nossa"

Leia Também Novo Banco mais do que triplica lucros em 2022 para 560,8 milhões

Leia Também Novo Banco aponta para melhoria ligeira do resultado antes de impostos este ano

O presidente executivo do Novo Banco fechou o ano com lucros de quase 561 milhões de euros e prepara já a próxima fase da instituição financeira, agora que está concluído o processo de reestruturação. Em entrevista ao Jornal de Negócios, Mark Bourke assume que o caminho continua a ser o IPO, porque tudo o resto não está nas suas mãos."Só podemos apontar para IPO, porque fora disso não é uma escolha nossa. Atualmente, já temos um banco capaz de competir e estar no mercado por si próprio. Um banco forte a operar de forma independente. Portanto, construir um caminho em torno disso, da nossa capacidade de competir e estar no mercado por nós próprios, de olhos postos num prospeto, é esse o caminho que estamos a seguir", frisou o gestor numa conversa esta quinta-feira, já depois de os números de 2022 terem sido comunicados ao mercado.Mark Bourke adianta também nesta entrevista, que poderá ser lidadesta sexta-feira ou no site do Negócios , que a instituição ainda não mandatou intermediários para tal operação, até porque o banco "não está ainda nessa fase". "Estamos no início do desenvolvimento do negócio", explicou.O CEO do Novo Banco falou também das perspetivas para o futuro no que toca às metas do banco, da evolução do quadro de pessoal e do interesse dos concorrentes no negócio que lidera.