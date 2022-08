Novo Banco chumba venda da carteira "Harvey"

A venda da carteira de crédito malparado do Novo Banco, a "Harvey", sofreu um retrocesso. Depois de o Fundo de Resolução ter pré-aprovado a operação de venda sob algumas condições, prepara-se agora para a chumbar, escreve o Jornal Económico.



Segundo o jornal semanário, o Fundo de Resolução acredita que houve contacto de um investidor com um dos devedores com créditos na carteira, que tinha sido vendida à Deva e à AGG Capital, do grupo Arrow, por 52,3 milhões de euros.



A venda da carteira de créditos de grandes devedores do Novo Banco, a "Harvey", tinha sido anunciada no final de 2021. Segundo o comunicado da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a assinatura do contrato tem data de 27 de dezembro, e está em causa uma carteira de grandes créditos, com um valor bruto contabilístico de 164,4 milhões de euros, com referência a setembro de 2021. O valor de venda era de 52,3 milhões de euros, um terço do valor bruto.

Segundo o Jornal Económico, na carteira "Harvey", estão os créditos de Alfredo Casimiro (Urbanos) e do Grupo Lena, por exemplo.