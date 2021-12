Novo Banco vende crédito malparado a desconto e reduz rácio de NPL para 5%

O Novo Banco deu por terminada a venda do "projeto Harvey", uma das principais carteiras de crédito malparado da instituição financeira, ao fundo Deva.A informação foi avançada pelo banco em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) nesta segunda-feira.A operação foi acordada por 52,3 milhões de euros – menos de um terço do valor contabilístico bruto da carteira, que era de 164,4 milhões de euros.A carteira tinha, inicialmente, um valor contabilístico bruto próximo de 640 milhões de euros No comunicado, a instituição financeira escreve que a venda "deverá ter um impacto marginal na posição de capital do novobanco e na demonstração de resultados de 2021", pelo que, sabe o Negócios, também não deverá ter consequências a nível do Fundo de Resolução, que aliás ao longo do tempo alterou o perímetro da carteira.O Novo Banco assegura que o contrato de venda "representa uma redução de 162,6 milhões de euros no montante de crédito não produtivo. No início de dezembro, o Jornal Económico noticiou que o "Harvey" incluía, entre outros, um crédito de 200 milhões de euros concedido a José Guilherme, o construtor que terá oferecido 14 milhões de euros a Ricardo Salgado.Na semana passada, a instituição já tinha vendido outra carteira , o "Projeto Orion", por cerca de 65 milhões de euros.O Negócios sabe que, com a operação concretizada nesta segunda-feira, o banco deverá reduzir o rácio de crédito malparado para 5%.