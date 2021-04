Novo Banco deixa cair Amoreiras e muda-se para o Taguspark

O Novo Banco desistiu do projeto de construir uma nova sede junto às Amoreiras, em Lisboa, devido a dificuldades em obter o licenciamento. Estava previsto ocupar um terreno que já pertencia à instituição financeira e que se estende por mais de 130 mil metros quadrados.

A alternativa é uma mudança para o Taguspark, em Oeiras, segundo escreve o Eco esta segunda-feira, 5 de abril, indicando que o banco liderado por António Ramalho já tem mais de 500 pessoas a trabalhar naquele centro empresarial situada na freguesia de Porto Salvo.

Nos planos do Novo Banco permanece, no entanto, a ideia de vender a sede do antigo BES, na Avenida da Liberdade, que ocupa no centro de Lisboa. Fontes do mercado imobiliário apontam que este imóvel deverá valer entre 50 a 70 milhões de euros.

Foi em julho de 2018 que foi revelada a intenção do Novo Banco vender este edifício, como parte de um negócio de alienação de uma dezena de imóveis, para concentrar todos os serviços e departamentos na zona das Amoreiras.

O banco vendido em 2017 à Lone Star esperava nessa altura, há quase três anos, financiar o novo projeto de 100 a 120 milhões de euros com o encaixe da venda do portefólio imobiliá­rio, estimando ganhos operacionais de 10 milhões de euros com a mudança.

No final de 2017, este terreno entre as Avenidas Conselheiro Fernando de Sousa e Duarte Pacheco e as Ruas Artilharia Um e Marquês da Fronteira, para onde o banco estudava transferir os seus serviços em Lisboa e estabelecer a sua sede, estava avaliado em mais de 200 milhões de euros por peritos avaliadores de imóveis.