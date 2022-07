Novo Banco é o mais exposto à inflação e à guerra na Ucrânia, diz Banco de Portugal

Leia Também Inflação e subida das taxas de juro não assustam bancos

Tanto o Banco Central Europeu como o Banco de Portugal estão atentos à capacidade dos bancos em resistir a uma eventual recessão causada pela alta inflação e pela guerra na Ucrânia. E não descartam impor novamente limites aos dividendos, avança o Dinheiro Vivo esta terça-feira No seu recente Relatório de Estabilidade Financeira, o Banco de Portugal diz que o Novo Banco é o que tem a maior exposição. Já a CGD, no final do primeiro trimestre contabilizava 4 milhões de euros com clientes relacionados com a Rússia e mil milhões com a Ucrânia. O BCP, Santander e BPI não detalharam os valores nos relatórios e contas.O Grupo Montepio, a associação mutualista que é dona do banco com o mesmo nome anunciou uma perda de cerca de 15,6 milhões de euros com a exposição a duas empresas russas, segundo o ECO. Esse prejuízo foi assumido devido a negócios com uma empresa de gás e outra de metalomecânica.As razões prendem-se com a incerteza económica por causa da alta inflação e a crise energética causada pela guerra na Ucrânia, que podem levar os supervisores a pedir a alguns bancos para aumentar capital ou a limitar a distribuição de dividendos de forma a terem capacidade de resposta no caso de uma possível recessão. De acorco com o Dinheiro Vivo, o Banco de Portugal está pronto para intervir caso seja necessário.Do lado do BCE, surgem alertas para o reforço da capitalização dos bancos. Os supervisores estão a olhar de perto para as almofadas financeiras dos bancos para garantir que conseguem fazer face a um eventual agravamento da inflação e abrandamento da economia."Os níveis de capital exigidos aos bancos baseiam-se não só nos riscos existentes no momento presente, mas também considerando as projeções para a evolução da atividade e dos fundos próprios", disse ao Dinheiro Vivo fonte oficial do Banco de Portugal.