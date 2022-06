A exposição a duas empresas da Rússia resultou, devido à guerra na Ucrânia, em perdas na ordem dos 15,6 milhões de euros para o grupo Montepio que espera poder recuperar pelo menos parte do valor das imparidades constituídas, avança, esta quarta-feira, o ECO.



Essa exposição a duas empresas russas, uma de gás e outra metalomecânica, encontra-se "distribuída por duas entidades do grupo, mas não no Banco Montepio", as quais "têm estado a receber os juros devidos", adiantou a Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) à mesma publicação.





Em jogo figura um investimento avaliado em 21,5 milhões de euros no final do ano passado que desvalorizou para 5,9 milhões de euros em maio, na sequência da guerra e da aplicação de sanções por parte do Ocidente à Rússia, de acordo com o relatório e contas de 2021 do grupo mutualista que reconheceu assim uma perda de perto de 73% do justo valor.