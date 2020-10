Novo Banco ganha 6 milhões com venda de 25% da GNB Seguros

O Novo Banco vendeu os 25% da GNB Seguros que ainda detinha e fechou mais um capítulo do processo de reestruturação do chamado “banco bom” que sobrou do Banco Espírito Santo (BES). Com esta operação, consegue levar a resultados 6 milhões de euros de mais-valias e deu por concluídos os compromissos assumidos pelo Estado português junto de Bruxelas, em 2017, quando a instituição foi vendida ao Lone Star.





