Novo Banco lucra 266,7 milhões de euros no semestre. É o melhor resultado da banca privada

O Novo Banco registou um lucro de 266,7 milhões de euros no primeiro semestre de 2022. O resultado é o melhor da banca privada em Portugal e quase duplica o valor obtido no período homólogo: nos primeiros seis meses de 2021, a instituição financeira tinha lucrado 137,7 milhões de euros.Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o banco afirma que houve um "sólido desempenho do negócio com incremento da rentabilidade apesar do atual contexto macroeconómico, caracterizado por pressões inflacionistas e consequente volatilidade das taxas de juro".A melhoria do resultado justifica-se "pela melhoria do produto bancário, que cresceu 82,4 milhões de euros e pelo menor nível de imparidades e provisões (caíram 78%).O crédito a clientes (líquido) ascendeu a 24,3 mil milhões de euros, tendo subido 2,8% face ao valor registado em dezembro do ano passado, "confirmando a trajetória de crescimento da carteira de crédito no segmento de empresas e de particulares, e um ambiente de taxas de juro favorável".No entanto, a margem financeira caiu 7,3%, rendendo 268 milhões de euros, "refletindo a evolução estável da taxa média do crédito a clientes e o efeito das emissões de dívida sénior no quarto trimestre de 2021 e das taxas de juro negativas nas aplicações do mercado monetário".As comissões atingiram 144,4 milhões de euros, um valor 6,5% acima do verificado há um ano, "espelhando um sólidodesempenho e mantendo a tendência positiva dos últimos trimestres".O produto bancário comercial totalizou 412,4 milhões de euros (-2,9% do que em junho de 2021).Em atualização