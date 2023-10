Novo Banco no Caixabank? Namoro “faz sentido”

Acionista desmente contactos com o dono do BPI com vista à venda do Novo Banco por dois mil milhões de euros. Mas fontes do mundo financeiro dizem ao Negócios que é normal que existam conversas e que a compra pelos catalães seria bem vista pelo BCE.



O Novo Banco sucedeu ao BES, alvo de resolução em 2014. Após uma restruturação demorada e de vendas de ativos problemáticos, soma lucros. Alexandre Azevedo Hugo Neutel hugoneutel@negocios.pt 08:00







"Faz sentido". O comentário é feito ao Negócios por uma fonte do mundo financeiro que desta forma descreve o namoro, noticiado nesta segunda-feira na imprensa espanhola, da Lone Star aos espanhóis do Caixabank com vista à venda do Novo Banco – conversas desmentidas pelo fundo norte-americano. Mais: se esse namoro aos donos do BPI desse em casamento, isso "seria bem visto pelas autoridades".



