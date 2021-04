Novo Banco reclama 3,5 milhões em nova ação de execução contra Berardo

O Novo Banco avançou com uma nova ação de execução contra duas empresas de José Berardo, no valor de 3,5 milhões de euros, avança o Expresso.

Segundo o site do semanário, que cita informações que constam do Citius, o processo de execução ordinária deu entrada no Tribunal da Comarca de Lisboa na passada quinta-feira, 15 de abril, visando a Metalgest e a IPSS, ambas ligadas a Berardo.

Joe Berardo e as suas empresas são já alvo de um processo de execução por parte do Novo Banco, Caixa Geral de Depósitos e Banco Comercial Português, onde é reclamado um total de 962 milhões de euros. Além disso, vários bancos têm ações individuais contra Berardo.