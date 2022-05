Novo Banco vende carteira de ativos imobiliários por 208 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Novo Banco comunicou esta noite à CMVM que a venda, pela sua subsidiária GNB Real Estate, de um portefólio de imobiliário (que compreende maioritariamente ativos de logística localizados em Portugal) – e cujo contrato de promessa de compra e venda já tinha sido anunciado –, foi realizada pelo valor de 208 milhões de euros.

Em março, refere o comunicado, o Novo Banco detinha, em média, uma participação de cerca de 75% dos referidos ativos imobiliários.

O banco refere ainda que a concretização da transação, nos termos acordados, deverá ter um impacto positivo de cerca de 62 milhões de euros na demonstração de resultados de 2022, e cerca de 35 pontos base no rácio de capital total do grupo Novo Banco.



A subsidiária GNB Real Estate já tinha comunicado, no final da semana passada, a celebração de um contrato de promessa de compra e venda, após processo de venda competitivo, para o desinvestimento de uma carteira de ativos imobiliários detido maioritariamente pelos fundos imobiliários NB Património e NB Logística.

Depois, no arranque desta semana (dia 23), o NB comunicou que a venda tinha sido fechada, mas não tinha divulgado o valor.



Esta transação faz parte das medidas previstas pelo grupo para acelerar o desinvestimento de ativos não-"core", e constitui uma das medidas que, juntamente com outras a serem implementadas, resultarão em geração de capital ao longo de 2022, de acordo com o banco.