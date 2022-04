Novobanco quer vender sede histórica por 95 milhões de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Novobanco vai pôr a sua sede histórica, na Avenida da Liberdade, à venda. A informação é avançada pela edição desta semana do Jornal Económico , que adianta que a operação será lançada na segunda-feira por um valor de 95 milhões de euros.Ainda assim, o semanário indica que a intenção do banco é que a venda se concretize por mais de 100 milhões. A operação foi adjudicada à Cushman e à JLL. As ofertas são esperadas até ao final de maio.