O que dizem os contratos de venda do Novo Banco?

O Novo Banco nasceu com a resolução do Banco Espírito Santo, em 2014. Com o estatuto de banco de transição, tinha duas opções: ser liquidado ou vendido pelo Fundo de Resolução.

O que dizem os contratos de venda do Novo Banco?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.