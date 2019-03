Bruno Simão/Negócios

Um grupo de investidores que detêm em carteira obrigações do Banco Espírito Santo avançou com um processo judicial nos Estados Unidos, visando obter informações sobre o processo de venda do Novo Banco ao fundo Lone Star.



A ação foi interposta num tribunal do Texas pelo escritório de advogados Quinn Emanuel, que representa um grupo de investidores não identificado e que reclama perdas acima de 3 mil milhões de euros com as "ações do Banco de Portugal" no processo de resolução do BES.



O objetivo do processo, segundo o anúncio do mesmo, passa por "obter documentos e informação das subsidiárias da Lone Star Fund relacionados com os pedidos de indemnização exigidos pelos investidores contra o BES e o Banco de Portugal nos tribunais portugueses".



Estes investidores estão assim a colocar este processo nos EUA (país onde está sediada a Lone Star) para obter informação que reforce o processo que já está a decorrer em Portugal.

O Quinn Emanuel pretende "obter documentos e informação" sobre dois temas. O primeiro diz respeito ao "processo através do qual a Lone Star adquiriu uma posição de 75% no Novo Banco" e o segundo está relacionado com "a transferência do Banco de Portugal de cinco linhas de obrigações emitidas pelo BES, em 29 de dezembro de 2015, antes da aquisição [do Novo Banco] e que tornaram as obrigações em títulos quase sem valor".



Este é mais um das centenas de processos judiciais movidos por investidores contra a resolução do BES, que conheceu recentemente uma decisão favorável ao Banco de Portugal.

Soube-se este mês que o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa decidiu que a resolução do BES feita pelo Banco de Portugal a 3 de agosto de 2014 foi legal, colocando em causa mais de 20 ações colocadas por um conjunto de acionistas e credores do banco então liderado por Ricardo Salgado. Conforme apurou o Negócios, são, ao todo, 400 os processos que podem vir a ser influenciados por esta decisão.

Em julho do ano passado houve uma outra decisão judicial desfavorável aos investidores. O Goldman Sachs queria que fosse à luz da lei inglesa que se decidisse o tema da Oak Finance, que financiou o BES pouco antes da queda, mas o tribunal deu razão ao Novo Banco.

O escritório de advogados Quinn Emanuel também esteve envolvido neste caso, pois segundo o Financial Times representava um fundo da Nova Zelândia que tem obrigações do BES.



No comunicado emitido esta quinta-feira, o Quinn Emanuel diz acreditar que o Lone Star terá na sua posse documentos e informação relevante sobre os procedimentos que resultaram em perdas para os investidores uma vez que efetuou uma "extensa due diligence" ao Novo Banco antes de concretizar a sua aquisição. Além disso, como acionista principal no Novo Banco, o Lone Star tem acesso a "todos os ficheiros e registos".



"A revelação destas evidências é fundamental para uma avaliação justa, verdadeira e transparente por parte das autoridades judicias portuguesas", salienta o escritório de advogados.



De acordo com a mesma fonte, a Lone Star já contestou este processo, pedindo ao tribunal do Texas que não o aceite, argumentando, "entre outras coisas, que os documentos solicitados estão na posse das suas subsidiárias no exterior".



(notícia atualizada às 11:50 com mais informação)