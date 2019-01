O Banco de Portugal dividiu em quatro os processos contraordenacionais que levantou no âmbito do caso Banco Espírito Santo. Com o processo relativo às falhas no controlo na relação do BES e da ESFG com o BESA fecha-se a terceira condenação do supervisor. Já houve dois processos concluídos, mas nenhuma das decisões tornou-se ainda definitiva: ambos estão agora no Tribunal da Relação de Lisboa, ainda que por diferentes razões: um por decisão de Salgado e Morais Pires, outro devido ao recurso do Banco de Portugal. A nova contraordenação, agora fechada, ainda pode ser alvo de impugnação pelos visados. E para concluir o trabalho em torno do BES, resultante das investigações iniciadas em 2014, há ainda um dossiê para concluir.