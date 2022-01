Oitante já pagou 94,8% da dívida e conta amortizar o restante neste ano

A Oitante já pagou 94,8% da dívida que emitiu depois de ser criada no final de 2015, no âmbito da resolução do Banif.Em 2021, o veículo financeiro (para o qual foram transferidos os ativos tóxicos que o Santander Totta não quis comprar) amortizou 160,5 milhões, elevando o total para 707 milhões de euros.O abatimento da dívida permitiu, só em 2021, a poupança de 1,1 milhões de euros em juros face a 2020.No final de 2015 a sociedade emitiu obrigações no valor de 746 milhões de euros com garantia do Fundo de Resolução. O governo concedeu, semanas depois, uma contragarantia do mesmo valor. O comprador da totalidade da emissão foi o próprio Santander.Nesta quarta-feira a Oitante fez saber em comunicado que só no passado mês de dezembro desembolsou 79,5 milhões de euros.A administração da empresa prevê reembolsar os restantes 39 milhões de euros no decorrer de 2022.