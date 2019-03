Oitante paga mais 15 milhões com imóveis e recuperação de crédito

O veículo que ficou com os ativos do Banif já pagou metade do empréstimo obrigacionista recebido em 2015. Este reembolso reduz a probabilidade de ter de ser o Fundo de Resolução, que detém a Oitante, a assumir a dívida.