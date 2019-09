Os bancos mais reclamados no primeiro semestre

Deutsche Bank lidera queixas nas contas A sucursal do banco alemão em Portugal é o mais reclamado nas contas de depósito. O Deutsche Bank lidera a lista de reclamações. Recebe 0,33 reclamações por cada 1.000 contas de depósito à ordem.

CTT também nos mais reclamados nas contas O Banco CTT surge também entre os três mais reclamados nas contas de depósito à ordem. Segundo o Banco de Portugal, o banco tem 0,26 reclamações em cada 1.000 contas.

ActivoBank nos mais reclamados O ActivoBank fecha a lista dos três bancos com mais reclamações nas contas de depósito à ordem. Fechou o primeiro semestre com 0,26 reclamações por cada 1.000 contas de depósito à ordem.

Bankinter mais reclamado no crédito ao consumo O banco espanhol Bankinter foi o que teve mais queixas dos clientes bancários no segmento do crédito aos consumidores. O banco apresenta 1,81 reclamações por cada 1.000 contratos de crédito aos consumidores, no primeiro semestre do ano.

Caixa Leasing com queixas no crédito ao consumo A financeira Caixa Leasing e Factoring recebeu 1,56 reclamações por cada 1.000 contratos de crédito aos consumidores. Em média, houve 0,18 queixas neste segmento, segundo o relatório de supervisão comportamental do Banco de Portugal.

Banco BIC reclamado nos contratos de crédito aos consumidores Por cada 1.000 contratos de crédito aos consumidores, o Banco BIC recebeu 1,41 queixas dos clientes bancários nos primeiros seis meses do ano. Foi um dos três bancos com mais reclamações neste segmento.

Banco CTT volta a liderar reclamações na habitação O Banco CTT continua a ser a instituição mais reclamada no crédito à habitação, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos. A entidade recebeu 2,82 reclamações por cada 1.000 contratos de crédito hipotecário no primeiro semestre de 2019.

Deutsche Bank é o segundo mais reclamado O Deutsche Bank destaca-se tambem na lista dos mais reclamados no segmento do crédito à habitação e hipotecário. A instituição recebeu 0,99 queixas por cada 1.000 contratos de crédito à habitação.