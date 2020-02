Na quarta-feira, a Associação Portuguesa de Bancos afirmou que as propostas parlamentares que proíbem ou limitam comissões bancárias são incompreensíveis e discriminatórias e podem ter como consequência despedimentos, redução de balcões e deslocalização de bancos.



"Durante mais de uma década a banca viveu como quis", dando "crédito aos amigos", "pagando bónus chorudos aos administradores" e "organizando-se em cartel", afirmou Mariana Mortágua durante o debate desta quinta-feira. É, referiu, por isso "inaceitável que, depois de terem liberdade para cometer tantos erros, venham agora reclamar" a vontade do Parlamento de limitar a aplicação de comissões em vários serviços.



Também Fernando Anastácio, deputado do PS, "repudiou" o comunicado da APB, dizendo que "não é com chantagem que o setor se credibiliza".



Em discussão, agendada pelo BE, estão 11 propostas: cinco apresentadas pelos bloquistas, duas pelo PCP, uma pelo PAN, uma do PS e duas do PSD.



"Pela primeira vez temos os partidos que no passado recusaram e rejeitaram estas propostas, nomeadamente o PS e o PSD, a vir a debate com projetos que vão no sentido da proposta do BE, introduzindo limitações à cobrança de comissões", afirmou Mariana Mortágua, deputada do BE, aos jornalistas, esta quarta-feira.



Neste sentido, disse, há "todas as razões para acreditar que há condições para que estes projetos possam ser debatidos em especialidade", nos quais os partidos poderão "encontrar redações comuns" dos textos finais das propostas.



(Notícia atualizada.)

Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, recusa a "chantagem" dos bancos relativamente às propostas apresentadas pelos vários partidos no sentido de limitar as comissões na banca, nomeadamente no MBWay."Os bancos não têm pudor em ameaçar o Parlamento", afirmou Mariana Mortágua, esta quinta-feira, no Parlamento, num debate agendado pelo Bloco de Esquerda sobre comissões bancárias, "recusando a chantagem dos bancos".