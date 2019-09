A documentação inclui ainda os quadros e técnicos bancários que analisaram as condições de atribuição de créditos e as respetivas garantias.

No fim do mandato à frente da Comissão parlamentar de Orçamento e Finanças (COFMA), Teresa Leal Coelho entregou ao Ministério Público extensa documentação sobre as dívidas bancárias, que inclui os processos internos de aprovação de créditos.Em entrevista ao Jornal Económico, a deputada do PSD afirma que muita da informação "não está sob nenhum segredo". Teresa Leal Coelho garante ainda que o relatório contém todos os devedores e igualmente todos os decisores.A presidente da COFMA mostrou-se ainda preocupada com as imparidades do Novo Banco, defendendo um aumento do escrutínio às contas do banco liderado por António Ramalho.