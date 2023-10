Nova sede da CGD no Parque das Nações poderá custar 160 milhões. Banco ainda "não tomou decisão"

A Caixa Geral de Depósitos deverá estar prestes a concluir a compra do edifício WellBe, situado no Parque das Nações, por um valor entre 160 e 170 milhões de euros, avança o ECO esta quarta-feira. O contrato de promessa de compra e venda da nova sede do banco poderá ser assinado já em novembro.No entanto, a CGD garante que "não tomou uma decisão definitiva quanto à futura localização para a nova sede" e que "a decisão, quando existir, será partilhada com os stakeholders, citou o ECO.Além da CGD, também o Banco de Portugal esteve na corrida para comprar o edifício de escritórios e adaptá-lo para ser a sua futura sede. Quanto à Caixa, deverá abandonar as atuais instalações na Avenida João XXI até 2026, para que o Governo ocupe depois o edifício.Ao que o ECO apurou, o edifício WellBe está em construção desde janeiro de 2023 e será adaptado às funcionalidades da CGD. Com 11 pisos e capacidade para 3.200 trabalhadores, o imóvel WellBe é um projetos dos promotores belgas Atenor e Besix Red. As obras devem ficar concluídas em 2025. A área total será de 27.635 metros quadrados, com espaços verdes, 1.240 metros quadrados de lojas, 267 lugares de estacionamento privado acrescidos e 129 lugares de estacionamento público, parque para bicicletas, duches, cacifos e ginásio.