Paula Geada é a nova CFO da Caixa Geral de Depósitos

A Caixa Geral de Depósitos nomeou Paula Geada para chief financial officer (CFO), informou esta segunda-feira o banco estatal em comunicado à CMVM.A decisão foi tomada hoje, 12 de junho, "considerando a não oposição do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal quanto à avaliação da adequação do membro do órgão de administração (fit and proper)".Paula Geada, que presidia à Caixa Gestão de Ativos desde março de 2021, irá assumir funções a 14 de junho.Francisco Cary, membro executivo do conselho de administração da CGD, cessa nessa data as funções de CFO que desempenhou interinamente após a saída de Maria João Carioca do banco público, para o cargo de CFO da Galp.