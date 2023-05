Paulo Macedo: "Estamos a estudar várias hipóteses" para famílias em dificuldades

Leia Também Caixa quase duplica lucros para 285 milhões de euros no primeiro trimestre

"Estamos ainda a estudar várias hipóteses e alguma coisa vamos fazer" para ajudar as famílias em dificuldades no crédito à habitação. A garantia é do CEO da Caixa Geral de Depositos (CGD). Na apresentação de resultados do banco público no primeiro trimestre do ano, Paulo Macedo disse que há "hipóteses em cima da mesa", mas nenhuma implica "mexer em taxas e spreads, o que obriga a marcar os clientes"."Estamos a tentar separar os clientes em incumprimento. A taxa de incumprimento é muito baixa, mas cresceu de abril para maio", explicou.A CGD vê "a possibilidade de analisar como poderíamos ter algum tipo de apoio no juro bonificado que ainda temos de ver como vai funcionar. Ou seja, a possibilidade de a Caixa dar um apoio suplementar aos juros bonificados".O outro cenário destina-se a clientes em incumprimento. "Nesses, que já estão marcados, uma hipótese é ver qual era a prestação que pagava no primeiro semestre do ano passado e ver a possibilidade de manter a prestação num valor semelhante durante 18 meses", colocando o resto no final do período.Macedo avisa no entanto que "a CGD não irá fazer isto tudo de certeza", deixando apenas a certeza que "temos de ter soluções diferentes para quem está em incumprimento e não está"."Há pessoas que estão a passar mal e outras que estão a absorver muito bem" o choque, argumentou.