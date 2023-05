Dividendo da Caixa pode atingir cerca de 700 milhões de euros neste ano

O dividendo a entregar pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) ao Estado "pode ser duplicado" em relação aos 350 milhões de euros já anunciados, graças à entrega do edifício sede, revela o presidente do banco público.Na apresentação dos resultados da CGD no primeiro trimestre, Macedo explicou que a instituição tem ainda de "estabelecer valores de avaliação" do edifício situado na Avenida João XXI, em Lisboa, e admitiu que o valor do dividendo "pode ser duplicado".A mudança de instalações deverá acontecer "até janeiro de 2026"."Temos de procurar novas instalações, o que não é simples", sublinhou.Com a mudança do Governo para o edifício, Macedo confirmou que "existe a possibilidade de coabitação", mas apenas "enquanto não tivermos novas instalações". "Preferimos não empatar ninguém", ironizou.