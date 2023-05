Macedo responde a Marcelo com números: "Reestruturámos 8 mil créditos"

Leia Também Dividendo da Caixa pode atingir cerca de 700 milhões de euros neste ano

A Caixa Geral de Depósitos reestruturou nove mil contratos de crédito à habitação desde a entrada em vigor do decreto de lei do governo, que aconteceu em novembro.Destes, oito mil aconteceram por iniciativa do próprio banco, enquanto cerca de 900 foram reestruturados ao abrigo das novas regras.Os dados foram avançados pelo presidente da instituição financeira, que respondeu dessa forma ao ser questionado sobre o apelo do Presidente da República, que pediu uma reflexão sobre a atuação da banca."É menos de 3% da nossa carteira de crédito à habitação", explicou.Macedo recorda que "quem tem as taxas a 3 e 6 meses já foi afetado" pela subida das taxas de juro mas alerta que "quem tem a 12 meses ainda não foi", admitindo que "poderá haver mais um conjunto de famílias afetadas, o que nos preocupa".