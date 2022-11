Paulo Macedo: "Haverá necessidade de reestruturar alguns créditos e já estamos a fazê-lo"

Leia Também Redução de imparidades e área internacional empurram lucros da Caixa para 692 milhões

A Caixa Geral de Depósitos já está a contactar cerca de 500 clientes de crédito à habitação para precaver situações de incumprimento, esclarece o CEO.Na apresentação de resultados do terceiro trimestre, Paulo Macedo afirmou que "vai haver necessidade de restruturar alguns créditos", sublinhando que "já estamos a fazê-lo, como fizemos na pandemia, quando reestruturámos mais de 3 mil créditos"."O diploma [do governo para limitar o impacto da subida das taxas de juro] vai nesse sentido mas, independentemente disso, o banco contactaria sempre os clientes", garantiu, acrescentando que "para as empresas não há diploma e já lançámos dois inquéritos às empresas, um para saber qual o impacto nos setores mais energéticos e outro para saber como pode impactar as grandes empresas".Os clientes de crédito à habitação concedido pelo banco público têm uma prestação média de 256 euros, e 90% dos contratos têm mensalidades inferiores a 432 euros, afirmou o presidente executivo da instituição financeira.Paulo Macedo antevê que "as pessoas que têm crédito há mais tempo terão menos problemas porque já amortizaram grande parte da dívida e, dessa forma, a taxa incidirá sobre um valor menor".O aumento de taxas terá "consequências mais fortes nos créditos mais recentes", prevê, "mas estes são aqueles onde já foram tomadas medidas - como não financiar mais de 90%" do valor da operação.