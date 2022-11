Redução de imparidades e área internacional empurram lucros da Caixa para 692 milhões

A Caixa Geral de Depósitos teve um lucro de 692 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, suportado pela redução das imparidades - que tinham sido registadas devido à crise pandémica - e pela atividade internacional.O valor representa um crescimento de 61% face aos 429 milhões de euros obtidos nos primeiros nove meses de 2021.O banco público prevê entregar "o maior dividendo da história da Caixa aos contribuintes". Os primeiros nove meses dão origem a um "montante máximo distribuível referente de 286 milhões de euros".A rendibilidade alcançou 10,8%, atingindo "os referenciais de custo de capital pela primeira vez desde 2008", sublinha o banco.A carteira de crédito a particulares e empresas em Portugal aumentou 2%, com o banco a destacar o crescimento de 6% no crédito a PME. A produção de crédito à habitação em Portugal atingiu 2,4 mil milhões de euros. A prestação média na carteira é inferior a 250 euros mensais.Os depósitos tiveram uma evolução de 3,8% (mais 2,6 mil milhões de euros).A margem financeira da CGD nos primeiros noves meses do ano foi de 931 milhões de euros.As comissões renderam mais 11%, atingindo 460 milhões de euros. Em Portugal cresceram de 321 para 357 milhões de euros.O rácio de crédito malparado (NPL, sigla para a expressão inglesa Non-Performing Loans) desceu para 2,6%, o "valor mais baixo de sempre". No final do ano passado o rácio era de 2,8%.Os imóveis detidos para venda reduziram 17% para 335 milhões de euros.O rácio de capital CET1 atingiu 18,7%, "acima da média dos bancos portugueses e europeus".A fatura das contribuições extraordinárias cresceu cerca de 30% para 37 milhões de euros, divididos entre 31,4 milhões da contribuição sobre o setor bancário, e 5,7 milhões do adicional de solidariedade.O banco público pagou ainda 24,7 milhões ao Fundo Único de Resolução europeu, e outros 13 milhões ao equivalente nacional (que ao longo dos anos tem feito injeções no Novo Banco).Em atualização