Pode o Credit Suisse ser o novo Lehman Brothers? Recorde o que aconteceu em 2008

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após as ações do Credit Suisse terem registado o pior dia da sua história, batido um recorde no volume de negociação e alcançado mínimos históricos esta semana, foram rápidas as comparações que se fizeram entre o colapso do Lehman Brothers e a crise do banco suíço.



No mesmo dia em que o mercado reagiu às declarações do maior acionista do Credit Suisse, o Banco Nacional ...