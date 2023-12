Polónia quer subir "buffer" de capital à banca polaca que está em 0%

O Comité de Estabilidade Financeira da Polónia, que inclui várias autoridades do país como o banco central e o Ministério das Finanças, decidiu que é necessário impor um "buffer" de capital anticíclico para a banca polaca.Este "buffer" consiste numa "reserva", que serve para obrigar as instituições financeiras a acumular capital, de forma a fazer frente a períodos de tensão, em que a banca pode incorrer em potenciais perdas.Em comunicado, o Comité assegura que este processo de crescimento do "buffer" de capital, que desde 2016 está em 0%, será feito de "forma gradual" e tendo em conta "as exigências referentes à política de dividendos da Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)", o supervisor financeiro polaco.A recomendação oficial sobre esta subida do "buffer" de capital deve ser emitida "em março de 2024"."O Comité prosseguiu o debate sobre a necessidade de regressar à utilização da reserva de fundos próprios macroprudenciais no sistema bancário polaco", sobretudo depois de o organismo ter optado em 2020 por decidir pela "resolução do 'buffer' referente ao risco sistémico", pode ler-se no comunicado.Além desta subida gradual, o Ministérios das Finanças considerou durante este encontro, "que não há necessidade de legislar sobre esta matéria".Entre os bancos que operam na Polónia conta-se o Bank Millennium, detido em 50,1% pelo BCP.