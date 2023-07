Portugal é o país onde as famílias mais estão a reduzir os depósitos bancários

Nos primeiros cinco meses do ano, Portugal foi o país da Zona Euro em que as famílias mais reduziram os depósitos bancários, com uma queda de 4,7%, noticia o jornal Público este domingo, 23 de julho.Em termos absolutos, trata-se de uma redução do volume de quase 9.000 milhões de euros. Espanha e Itália são os países onde as famílias mais reduziram o valor detido em depósitos bancários, com quedas de 2,4% e 2,3%, respetivamente.A fuga de depósitos para outros objetivos fica a dever-se a um aumento do custo de vida - com as famílias a socorrerem-se de poupanças para despesas adicionais -, a melhor remuneração dos Certificados de Aforro e os elevados volumes de amortizações dos créditos à habitação para aliviar o peso da subida das taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE).