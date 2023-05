Fugiram 8,7 mil milhões dos depósitos dos maiores bancos

Os maiores bancos a operar em Portugal tardaram em subir as taxas de juro dos depósitos e, mesmo quando o fizeram, Portugal manteve-se na cauda da Europa e por lá ainda permanece. À procura de retornos mais atrativos e com o crédito a pressionar as despesas mensais, famílias e empresas retiraram 8,7 mil milhões de euros dos cofres dos bancos no primeiro trimestre.





