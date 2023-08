Taxa de juro dos depósitos tem maior aumento em 12 anos e sobe para 1,58%

Em junho, o montante de novos depósitos a particulares ascendeu a 7.695 milhões de euros, uma subida de 205 milhões face ao registado em maio deste ano.

Segundo o BdP, "os novos depósitos com prazo até 1 ano, que representaram 79% dos novos depósitos a prazo, foram remunerados em média a 1,58% (1,18% em maio)".Os novos depósitos com prazo até um ano vinham a cair desde o início do ano, mas em maio inverteram a tendência: pela primeira vez, em termos mensais, houve um crescimento nesta poupança de 73% do total dos depósitos para 76% em maio. Tal continua a verificar-se em junho dado que este instrumento de poupança aumentou de novo para 79%. Isto quando, em dezembro de 2022, representava 89% do total das verbas aplicadas, de acordo com os números do BdP.Apesar de os juros pagos estarem a aumentar, Portugal continua no fundo da tabela entre os países da Zona Euro. É o quinto país com taxas mais baixas. No topo da tabela está a Estónia que remunera 3,75% e atrás de Portugal estão a Grécia, a Eslovénia, o Chipre e a Croácia, com juros que rondam 1,07% e 1,52%.Já a taxa de juro dos novos depósitos a prazo das empresas foi de 2,65%, subindo pelo quinto mês consecutivo, voltando a registar um aumento expressivo de 0,28 pontos percentuais.O montante dos novos depósitos colocado nos bancos pelas empresas totalizou 6.409 milhões de euros, mais 677 milhões do que em maio, dos quais a esmagadora maioria (99%) foi aplicado em depósitos a prazo até um ano.