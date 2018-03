Portugal Fintech quer lançar um “innovation hub” em Portugal

A organização Portugal Fintech está a estudar a possibilidade de criar em Portugal um “innovation hub”, ou seja, um espaço em que as fintech poderão desenvolver as suas actividades e perceber se em termos de regulação a sua actividade está enquadrada.

Num "innovation hub" as start-ups que trabalhem nesta área podem desenvolver os seus negócios. Têm a vantagem que, geralmente, os reguladores dos países em questão podem acompanhar um pouco daquilo que está a ser desenvolvido pelas fintech e indicar, eventualmente, se as soluções estão de acordo com a regulação vigente, antes mesmo da solução entrar no mercado.



A organização acredita que este "innovation hub" pode ajudar a melhorar as condições em que estas empresas desenvolvem a sua actividade em Portugal. Além disso, pode também servir como um ponto de atracção para start-ups estrangeiras que ponderem sair dos seus países de origem, precisamente devido ao apoio que todos os actores do ecossistema possam dar.



"Sandbox" vs "Innovation Hub"



Um "sandbox" e um "innovation hub" não são a mesma coisa. Na Europa, há países que conta já com sandbox – como é o caso do Reino Unido – e outros que estão a trabalhar nesse sentido. A própria Comissão Europeia, há alguns dias, no seu plano de acção para Fintech, indicou que pretende lançar um conjunto de orientações sobre as melhores práticas em termos de sandbox.



Bruxelas definiu sandbox como um enquadramento estabelecido pelos reguladores que permite às start-ups e a outros inovadores conduzirem experiências num ambiente controlado, sob a supervisão do regulador.





Sobre um "innovation hub", Bruxelas aponta que é um espaço que permite uma colaboração entre as empresas que querem colocar soluções no mercado e as autoridades locais.