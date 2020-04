Precisa de ir ao balcão do BCP e do Totta? Só será possível com máscara

Os clientes do BCP e do Santander Totta só poderão ir ao balcão se estiverem a utilizar máscara. A condição foi definida pelas duas instituições financeiras e anunciada esta segunda-feira, naquela que é uma medida imposta para proteger clientes e colaboradores do contágio do novo coronavírus.

"Nos termos das determinações da Direção Geral de Saúde quanto ao Princípio da Precaução em Saúde Pública, considera-se o uso de máscaras por todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas, como medida de proteção adicional ao distanciamento social, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória", refere o Santander num comunicado enviado esta segunda-feira, 20 de abril.





Neste sentido, continua, "todos os clientes do Santander Portugal passarão a ter que usar máscara quando se deslocarem aos balcões". Uma medida que vai entrar em vigor a 27 de abril e que "segue as recomendações das entidades internacionais e nacionais no âmbito da Saúde Pública e no atual momento de pandemia covid-19".O banco explica ainda que tem vindo a "reforçar as medidas de limpeza e de higiene profilática no interior dos balcões". Ainda assim, relembra, devem ser "privilegiados para a generalidade das operações os meios digitais ao dispor de todos (Netbanco, App), evitando-se assim contactos e aglomerações de público desnecessários".Também o banco liderado por Miguel Maya vai dar este passo. "O Millennium bcp decidiu que a partir de 27 de Abril, segunda-feira, todos os clientes devem usar máscara de proteção respiratória sempre que tencionem aceder ao interior de uma sucursal do banco", refere num comunicado enviado também esta segunda-feira.



O banco afirma que "requerer o uso de máscara é uma atitude de responsabilidade social das empresas que permanecem com atendimento ao público, como é o caso do Millennium bcp com cerca de 450 sucursais abertas, contribuindo ativamente para minimizar a possibilidade de contágio e protegendo clientes, colaboradores e a sociedade".



Além disso, refere ainda o banco, o "Millennium bcp instalou barreiras protetoras de acrílico nos locais de atendimento e apenas permite que no interior da sucursal permaneçam os clientes que podem ser atendidos, a cada momento, pelos colaboradores da sucursal que estejam disponíveis".