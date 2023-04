Presidente do FSB pede que se tirem "lições" da mais recente crise na banca

Financial Stability Board (FSB), Klaas Knot (na foto), pede que se tirem "lições" da recente turbulência que assolou a banca.



Numa carta dirigida aos ministros das Finanças do G20, que se reúnem esta quarta-feira com governadores de bancos centrais, Knot, que é também presidente da autoridade monetária dos Países Baixos, diz que as mais recentes pressões são um lembrete de que a estabilidade financeira é "essencial para um crescimento económico sustentável".



O presidente do

Como consequência dessa turbulência na banca, as perspetivas sobre a estabilidade financeira tornaram-se mais desafiantes das últimas semanas, uma vez que ao contrário de outras crises, "o mais recente episódio teve origem dentro do próprio sistema financeiro", assinala.O responsável elogia as reformas financeiras adotadas após a grande crise financeira de 2008, que ajudaram a tornar o setor da banca mais capaz de absorver choques adversos, mas alerta que os recentes eventos oferecem lições importantes às autoridades financeiras."Sem estas reformas, a pressão enfrentada pelos bancos a nível individual poderia ter levado a um maior contágio dentro do sistema. Mas cada teste à resiliência financeira apresenta novos desafios", afirma, acrescentando que "as autoridades devem, por isso, manter-se vigilantes às perspetivas de evolução".Apesar de as reformas contribuírem para um setor mais forte, como um todo, Knot refere que "as instituições a nível individual ainda podem falhar, sobretudo quando modelos de negócio mais frágeis e recursos de gestão de risco são expostos, como aconteceu recentemente devido a condições financeiras mais apertadas e desafios de liquidez". "Estes recentes eventos evidenciam que não podemos ser complacentes", sublinha.Nos próximos meses, garantiu, o FSB vai "analisar cuidadosamente os eventos recentes de forma a aprender com eles".A carta do presidente da instituição que regula o sistema financeiro global foi redigida a 6 de abril, mas só hoje divulgada. As palavras de Knot seguem-se a uma série de crises no setor da banca, que nos últimos meses assistiu ao colapso de dois bancos nos Estados Unidos, entre eles o Silicon Valley Bank, tratando-se da segunda maior falência de sempre de um banco de retalhos nos EUA desde 2008.Uma nova pressão no setor surgiu com temores pelo futuro do Credit Suisse - entretanto comprado pelo UBS por cerca de 3 mil milhões de euros - que afundou em bolsa para mínimos históricos pouco depois.