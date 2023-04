Colapso do Credit Suisse "teria consequências desastrosas", defende governo suíço

Leia Também Suíça corta bónus da administração do Credit Suisse





O Executivo invocou o "Swiss Banking Act" que permite a imposição de medidas relacionadas com remunerações "no caso de ser garantido a um banco sistemicamente importante apoio estatal direto ou indireto de fundos federais".A aquisição do Credit Suisse pelo UBS, que foi anunciada pelo governo suíço a 19 de março, foi hoje descrita por Berset como a melhor opção para restabelecer a confiança nos mercados. O valor do negócio ronda os 3 mil milhões de euros.A compra do banco pelo UBS deverá levar a um corte que pode atingir quase um terço dos trabalhadores da nova entidade que resultar da fusão, o que equivale a cerca de 11 mil trabalhadores só na Suíça.

A Associação de Trabalhadores dos Bancos suíços pediu esta terça-feira que os despedimentos sejam congelados até ao final deste ano. O apelo foi feito numa carta aberta dirigida ao parlamento.



"Pedimos que apoiem o nosso pedido de um congelamento nos despedimentos até ao final de 2023", escreveu a responsável pela associação, Natalia Ferrara, na carta em causa, a que a Reuters teve acesso.



Ferrara defende que nas últimas três semanas, muitos dos 17 mil funcionários do Credit Suisse e dos 22 mil do UBS olham para o futuro "com incerteza". "No debate pública sobre a aquisição do Credit Suisse pelo UBS há muita conversa sobre números, dinheiro, regulação e bónus (...) mas os trabalhadores afetados dos dois bancos continuam a ser apenas uma nota. Isso tem de mudar", refere.



No total, o Credit Suisse emprega 45 mil pessoas a nível mundial e o UBS 74 mil.





O governo helvético defendeu esta terça-feira a sua intervenção no Credit Suisse, alegando que esta foi essencial para impedir o colapso do banco.A aquisição da instituição bancária pelo UBS está esta terça-feira sob escrutínio nas duas câmaras que compõem o parlamento da Suíça. As conversações poderão ir até três dias."O Conselho Federal foi obrigado a intervir para manter a estabilidade tanto na Suíça como internacionalmente e proteger a economia. O colapso do Credit Suisse teria consequências desastrosas", afirmou o presidente do país Alain Berset perante o parlamento.