Presidente do Novo Banco admite "pequenas desconformidades" nas vendas de imóveis

A auditoria da Deloitte aos atos de gestão do Banco Espírito Santo (BES) e do Novo Banco, tornada pública na semana passada, apontou falhas à gestão de António Ramalho, a nível da concessão de crédito. À TSF, o presidente do Novo Banco admite pequenas desconformidades, mas garante que não vendeu ao desbarato. Questionado sobre uma nova injeção, não afasta cenários.

"A auditoria tem findings [conclusões] fundamentais, a maior parte deles, naturalmente verificam-se até 2014, mas, alguns, até interessantes, podem ser discutidos agora. Mas, sobretudo, estes findings são verificações de pequenas desconformidades, nomeadamente desconformidades acessórias e operacionais também se verificam, naturalmente, como era de esperar, em todos os mandatos", adiantou António Ramalho em entrevista à TSF.



As conclusões da consultora vêm mostrar que, além dos problemas identificados até 2014 , houve também erros detetados a partir de 2016, nomeadamente ao nível das operações de crédito concedido. Ramalho assumiu a liderança da instituição em agosto desse ano.

Na mesma entrevista, o presidente do Novo Banco realçou ainda que "o que se verifica, basicamente é que nós temos 140 findings, para ter uma ideia, e esses 140 findings representam 4% da totalidade, com este caráter acessório. E todos eles têm justificações várias. Desses 140 há dois blocos que eu gostaria de referir, que são importantes, para que as pessoas possam perceber. O finding que abarca 36 casos diz respeito a alguma desconformidade das nossas regras internas de acompanhamento de clientes em situação difícil".

"Pequenas desconformidades há em todos os mandatos e também no meu", justificou.

Questionado sobre a possibilidade de o Novo Banco precisar de uma nova injeção de capital, Ramalho é claro: "Não ponho de parte nenhum cenário. É mais útil, nesta altura em que temos capacidade, financiar o Novo Banco para que ele fique bom e, no próximo ano, contar com o financiamento e a resposta do Novo Banco à sociedade. Foi isto que assinámos com a Comissão Europeia".