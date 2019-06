Presidente-executivo do Millennium Atlântico: João Lourenço "está a dar os passos certos"

O líder do banco onde o BCP tem 22,52% do capital diz que a ação do governo angolano tem feito aumentar “o nível de confiança na economia e nos operadores” e que a prova disso são as parcerias que estão a surgir no setor financeiro.