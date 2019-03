PSD vai pedir auditoria ao Novo Banco que abranja pós-resolução

António Leitão Amaro, deputado do PSD, diz que vai dar entrada "nos próximos dias" o pedido para uma auditoria independente que analise não só a resolução mas também a venda e gestão do Novo Banco.

O PSD vai pedir a realização de uma auditoria independente à venda e gestão do Novo Banco e não apenas à resolução. O partido apoia assim a posição do Presidente da República, que insistiu numa análise mais abrangente por haver "dinheiro dos contribuintes direta e indiretamente envolvido".

"Vai dar entrada nos próximos dias um pedido do PSD sobre o que aconteceu depois da resolução", afirmou António Leitão Amaro, deputado do PSD, durante uma audição ao presidente do Novo Banco, António Ramalho, depois de o banco ter dito que vai pedir mais 1.149 milhões de euros ao Fundo de Resolução.

Será uma "auditoria independentemente em relação aquilo que é dúbio", diz ainda o deputado social-democrata durante a comissão de Orçamento e Finanças, realçando que há auditorias sobre o que aconteceu antes da resolução e agora uma decisão do tribunal sobre este processo, mas que não uma análise à venda e à gestão.





António Ramalho diz estar "desejoso de uma auditoria que esclareça de uma forma muito clara e precisa tudo o que se passa do ponto de vista da organização e gestão do banco".

Também o Presidente da República insistiu que deve haver uma auditoria às contas do Novo Banco que abranja o período após a resolução do BES porque "há dinheiro dos contribuintes direta e indiretamente envolvido".