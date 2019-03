Ramalho: Separaram a família Espírito Santo do banco, mas deixaram os amigos

António Ramalho, presidente do Novo Banco, explicava o porquê de alguns créditos tóxicos terem ficado no Novo Banco.

A resolução do Banco Espírito Santo (BES) separou a família Espírito Santo do chamado banco "bom", mas não separou os "amigos". A afirmação foi feita por António Ramalho, presidente do Novo Banco, perante os deputados, explicando que é por isso que continua a haver créditos tóxicos no banco que lidera.

Em resposta ao deputado socialista João Paulo Correia sobre o porquê de alguns ativos tóxicos se terem mantido no Novo Banco, António Ramalho começou por relembrar a complexidade do processo em torno da criação do Novo Banco após a resolução.

Nesse sentido foi necessário retirar os ativos mais arriscados, como as operações em Angola, em Miami e na Líbia e todo o negócio da família Espírito Santo. "Mas se separaram a família, não separaram a ‘family and friends’ (a família e os amigos)", afirmou o presidente do Novo Banco.



António Ramalho disse ainda que a resolução do BES "não foi preparada totalmente" e considerou "insuficientes" os 4,9 mil milhões de euros injetados à data da operação.