Quinto banco mais valioso do mundo é criado com fusão na Índia da HDFC

A fusão da Housing Development Finance Corporation (HDFC Ltd) e da subsidiária HDFC Bank resultou na criação do quinto banco mais valioso do mundo, com uma avaliação de 170.000 milhões de dólares."O banco número um do setor privado da Índia e a maior empresa de crédito hipotecário da Índia fundiram-se para se juntarem às principais instituições financeiras do mundo", declarou o HDFC Bank, em comunicado.A fusão junta a capitalização de mercado de 116,37 mil milhões de dólares do HDFC Bank, a que se juntarão os 63,8 mil milhões da HDFC Ltd, segundo dados da Bolsa de Valores de Bombaim.O HDFC Bank fixou a data como 13 de julho para a troca de ações da HDFC Ltd pelas do HDFC Bank."Este é um marco na nossa jornada e estou confiante de que a nossa força combinada nos permitirá criar um ecossistema holístico de serviços financeiros", afirmou o presidente executivo do banco, Sashi Jagdishan, em comunicado.O resultado torna o novo banco o quinto mais valioso, apenas atrás dos norte-americanos JP Morgan Chase (400 mil milhões de dólares) e Bank of América (220 mil milhões de dólares) e os chineses ICBC e China Construction Bank (200 mil milhões de dólares, cada).O HFDC Bank conta atualmente com 7.800 agências bancárias e quase 20.000 caixas automáticas em mais de 3.800 localidades, enquanto a HDFC Ltd conta com 651 agências.