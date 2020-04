Nos últimos anos, as instituições financeiras conseguiram aumentar os rácios de capital, nomeadamente o CET1. Os dados da APB mostram que este rácio passou de 11,4% em 2016 para 14,1% no ano passado. Uma evolução que será agora travada pelo vírus.

O rácio de transformação - cobertura dos créditos concedidos pelos depósitos - tem vindo a descer ao longo dos últimos quatro anos. Passou de 95,5%, em 2016, para 87,3% no final do ano passado, o que mostra que a banca está menos alavancada.

Recurso ao BCE acelera

O financiamento da banca junto do BCE tem diminuído, situando-se, de acordo com a APB, nos 17,3 mil milhões no final do ano passado. Um montante que, segundo a Bloomberg, aumentou para 19,5 mil milhões de euros até março deste ano.