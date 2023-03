Reguladores europeus criticam "incompetência" dos EUA no caso SVB

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em privado e nos bastidores, os reguladores financeiros europeus já criticaram a atitude dos homólogos norte-americanos, perante o colapso do SVB Financial Group, dono do Silicon Valley Bank (SVB), avança o Financial Times (FT).

O diário britânico cita um alto funcionário da Zona Euro que considerou a decisão das autoridades norte-americanas - de cobrir todos os depósitos guardados no SVB - como uma "total e absoluta incompetência", sobretudo depois de mais de uma década de reuniões com os EUA "longas e aborrecidas" que tinham em vista a constituição de regras que defendessem o fim dos resgates.

Leia Também É oficial: Silicon Valley Bank fecha portas

Já no Reino Unido, um ex-decisor político, que contribuiu para a legislação dos padrões de resolução bancária, descreveu o tratamento dado ao SVB pelas autoridades norte-americanas como um "desastre".

Leia Também CEO do Credit Suisse afasta semelhanças com SVB

Os supervisores europeus estão sobretudo aborrecidos com o facto de os EUA terem rompido com o padrão de assegurar apenas os primeiros 250 mil dólares em depósitos, recorrendo ao argumento de que esta é uma "exceção tendo em conta um risco sistémico", apesar do SVB ser apenas um banco regional.

"Esta é a versão norte-americana dos bancos de Veneza", começou por explicar o economista francês Nicolas Véron em declarações ao diário britânico, recordando as críticas de Washington à forma como a Europa lidou com o colapso do banco italiano Monte dei Paschi.

O também especialista em regulação do "think tank" de Washington Peterson Institute considera que em termos de estabilidade financeira, os EUA tentaram "matar uma mosca com uma marreta".

O SVB fechou portas a semana passada, após uma crise de liquidez. Em comunicado, a agência federal norte-americana responsável pelos depósitos, a FDIC, anunciou a constituição de um fundo próprio para os quais são transferidos os depósitos custodiados pelo Silicon Valley Bank. A agência tem transferido este dinheiro para os seus titulares.