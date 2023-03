CEO do Citigroup diz que banca está "sólida e que “isto não é uma crise de crédito”

A presidente executiva do Citigroup, Jane Fraser, mostra-se confiante com a solidez da banca. Para a responsável, a falência de alguns bancos nos Estados Unidos foram casos pontuais.

"Esta não é uma crise de crédito. Esta é uma situação em que alguns bancos têm alguns problemas, e é melhor ter certeza que cortamos o mal pela raiz", disse a CEO do banco no Economic Club de Washington DC, nos Estaods Unidos.

"O sistema bancário está bastante sólido" e os bancos grandes e regionais estão bem capitalizados", acrescentou.

É a primeira reação de um CEO de um grande banco após a turbulência no setor bancário dos Estados Unidos.

Após o colapso do Sillicon Valley Bank a 10 de março e do Signature Bank dois dias depois, o banco regional First Republic entrou numa situação difícil no seguimento dos clientes levantaram uma grande parte dos seus depósitos.

Na Europa, o banco suíço Credit Suisse tem estado em dificuldades e recebeu uma injeção de capital de 50.000 milhões de francos suíços do Banco Central Suíço para ultrapassar dificuldades de liquidez.