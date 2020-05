Remuneração dos gestores do Novo Banco disparou 75% com Lone Star

As remunerações dos administradores executivos do Novo Banco aumentaram quase 1 milhão de euros desde que o banco passou a ser controlado fundo de private equity norte-americano Lone Star, noticia o Público, dando conta que nestes três anos os prejuízos acumulados foram de 3,866 mil milhões.

Se nos cálculos forem incluídos os membros do Conselho Geral e de Supervisão do Novo Banco, o diferencial face aos encargos com a gestão em 2016 (em que não havia este órgão), aumenta para quase dois milhões de euros.