Renegociação do crédito à habitação sem limite de idade

O diploma do Governo que permite a renegociação do crédito à habitação, depois do aumento das taxas de juro, não fixa limites de idade para os credores, escreve esta terça-feira o Correio da Manhã.



Em 2018, o Banco de Portugal emitiu uma recomendação para que o prazo máximo dos créditos não ultrapassem a idade de 70 anos dos beneficiários. O que não implica que a idade dos mutuários seja impedimento à renegociação dos créditos em caso de ameaça de incumprimento, aponta ainda o CM.



Esta interpretação ao diploma do Governo vai ainda ao encontro dos planos de ação PARI e PERSI, que têm por objetivo evitar o incumprimento bancário, nos quais a recomendação do regulador não se aplica.