Renegociação de empréstimos à habitação duplicou em três meses

As famílias estão a renegociar os contratos com os bancos para reduzir as prestações mensais da casa e em dezembro 22% das novas operações de crédito foram reestruturações. No mesmo mês do ano anterior tinham sido apenas 6%.

A notícia faz a manchete do Público desta sexta-feira, com o jornal a avançar, também, um aumento das amortizações antecipadas de empréstimos. Num caso e noutro, este tipo de operações começou a ser mais expressiva em outubro, quando a subida das taxas de juro começou a ser mais evidente a ainda antes de ter sido publicado o diploma que veio isentar de custos estas operações.

Leia Também Há bancos a dificultar renegociação do crédito à habitação

Em consequência, o peso dos empréstimos dados pela primeira vez pelos bancos caíram em outubro e novembro, passando de 90% para 83% do total. E mais ainda em Dezembro, com os novos empréstimos a representarem 78% do stock mensal, de acordo com os dados do Banco de Portugal.