Revolut dá aos clientes a opção de criarem conta conjunta

A Revolut lança esta quarta-feira uma nova atualização, com uma funcionalidade que permite aos utilizadores do Espaço Económico Europeu criarem uma conta conjunta, da qual apenas duas pessoas podem fazer parte.



A funcionalidade vai permitir aos utilizadores criarem uma conta adicional dentro da app Revolut "para ser gerida em conjunto por duas pessoas, seja uma dupla de parceiros, membros da família ou amigos", refere o banco numa nota de imprensa, acrescentando que os clientes não necessitam provar que moram juntos.



O que necessitam é ser clientes do banco e viver no país onde as suas contas pessoais estão registadas – a mesma entidade ou filial da Revolut –, não podendo fazer parte de outra conta conjunta."Para abrir contas conjuntas, ambos os titulares precisam de ser clientes Revolut e ter a app atualizada para a versão que suporta esta funcionalidade", indica Dmitry Zlokazov, responsável pela unidade de produtos da Revolut.



Para garantir que as novas funcionalidades faziam sentido, o banco levou a cabo um estudo, tendo concluído que a maioria (66%) dos portugueses mostra "abertura" para ter uma conta conjunta. Deste universo, 32% dos inquiridos responderam que prefeririam utilizar exclusivamente essa conta, enquanto 34% eram favoráveis à ideia de uma conta complementar.





Além das contas conjuntas, a Revolut vai também incluir uma versão da ferramenta de chat para grupos. "Esta nova funcionalidade permite que várias pessoas falem sobre pagamentos na app, em vez de terem de alternar entre diferentes apps de mensagens para enviarem ou receberem fundos", indicou o banco.



A atualização também vai trazer novidades ao nível dos atalhos na página inicial, com os clientes a terem a possibilidade de introduzir novos widgets, bem como movê-los e fixá-los na página inicial.