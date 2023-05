Revolut lança negociação de ETFs

Leia Também Revolut dá aos clientes a opção de criarem conta conjunta

A Revolut anunciou esta quarta-feira a introdução de ETFs para todos os seus clientes na Zona Euro, segundo comunicado enviado às redações. A funcionalidade foi desenvolvida com a Upvest, "fintech" alemã."ETF significa "Exchange Traded Funds" (fundos negociados em bolsa) e oferecem aos clientes uma forma simples e flexível de diversificar a sua exposição ao mercado. Estes fundos investem numa vasta gama de títulos, como ações ou obrigações, e poupam aos clientes muito tempo e despesas em comparação com um investimento individual em cada título", explica o neobank sediado na Lituânia."Os ETFs são uma solução atrativa para os clientes que procuram investir a longo prazo e não querem envolver-se pessoalmente em demasiadas operações", justifica a Revolut.O neobank tem disponíveis mais de 100 ETFs, com o montante mínimo de investimento de um euro. Entre as indústrias e setores visados estão a inteligência artificial, cibersegurança, hidrogénio, bem como índices mundiais como o S&P 500, Nasdaq, o alemão DAX ou o britânico FTSE.Dependendo do plano, os clientes podem efetuar entre uma a dez operações gratuitas por vês. Uma vez ultrapassado o limite gratuito é aplicada uma taxa variável em cada operação de 0,25%. A Revolut aplica também uma taxa anual sobre o valor de mercado dos ativos do utilizador de 0,12%."O nosso objetivo é continuar a expandir a nossa oferta na área do património e do 'trading'. A chegada dos ETFs à Revolut acontece após o lançamento bem-sucedido da entidade comercial Revolut Securities Europe UAB e a expansão das ações cotadas nos EUA em todo o EEE, no último mês de março", afirmou Rolandas Juteika, "head of wealth and trading" da Revolut."Para além disso, em breve lançaremos uma gama completa de outros produtos de investimento, incluindo ações cotadas nos mercados do EEE, fundos mutuários, obrigações, serviços aconselhados pelo Robo-advisor e uma plataforma de trading mais sofisticada para investidores experientes", revelou ainda.